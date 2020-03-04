Irak'ta koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleşti.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleşti.
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