Irak'ta koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleşti.