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Irak'ta KYB sorumlusu terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Duhok Valiliği, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan KYB Sosyal İşler Sorumlusu Aziz Berwari'nin yakalanması ile ilgili KYB tarafından öne sürülen iddialara ilişkin açıklama yayınladı.
Irak'ta KYB sorumlusu terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Irak'ın Duhok kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sorumlusu bir kişinin, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Süleymaniye merkezli KYB'nin Duhok ofisinden yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta, sınır güvenlik birimleri tarafından yakalanan KYB Sosyal İşler Sorumlusu Aziz Berwari'nin, mahkeme kararı ve herhangi bir suçlama olmadan gözaltına alındığı iddia edildi.

Duhok Valiliği, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Berwari'nin yakalanması ile ilgili KYB tarafından öne sürülen iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir bazı siyasi taraflar Duhok vilayetinden insanların düşünce ve ifade özgürlüğü nedeniyle yakalandığından söz ediyor. Siyasi ve ifade özgürlüğü, muhbirlik, kaçakçılık ve silahlı gruplara mühimmat satmaktan farklıdır. Duhok vilayetindeki tüm yakalanmalar mahkeme kararı ile gerçekleşmiştir ve mahkeme de bunlar hakkındaki kararını verecektir."

Valilik açıklamasında ayrıca, Duhok'ta muhbir, kaçakçı ve provokatörlerin barınamayacağı vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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