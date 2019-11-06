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Irak'ta olaylar büyüyor en 254 kişi öldü: Vekillerin evleri ateşe verildi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi.
Irak'ta olaylar büyüyor en 254 kişi öldü: Vekillerin evleri ateşe verildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

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