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Irak'taki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor: 104 ölü, 6107 yaralı

Irak İçişleri Bakanlığından, ülkede 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğü, 6 bin 107 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'taki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor: 104 ölü, 6107 yaralı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

 

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