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Irak’taki tarımsal gıda fuarı için geri sayım başladı

Irak’ın tarımsal gıda fuarı 4’üncü Agro Pack ve 2’nci Irak plastprintpack fuarları 23 Kasım’da Erbil’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Irak’taki tarımsal gıda fuarı için geri sayım başladı

En son 23-26 Kasım 2019’da 151 katılımcının Irak genelinden 7 bin 245 ticari ziyaretçiyle iş görüşmesi yaptığı 4’üncü Agro Pack Irak Erbil için geri sayım başladı. Ayrıca plastprintpack etkinliğinin, Nisan 2019'da Bağdat’ta yaptığı başlangıcının ardından ikincisi gerçekleşecek.

Hem katılımcılar hem de ticari ziyaretçiler adına sinerji yaratabilmek için 4’üncü Agro Pack ve 2’nci Irak plastprintpack fuarları 23-26 Kasım tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda eş zamanlı olarak ziyaretçilere kapılarını açacak.

 FUARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Fuarlar, Türk organizatör So Fuar ve Alman fuar uzmanı Fair Trade tarafından ortaklaşa düzenleniyor. So Fuar'ın İstanbul'daki genel merkezinin yanı sıra Erbil'de de bir ofisi bulunuyor. Afganistan, Ermenistan, İran, Irak, İtalya, Hollanda, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'den firmaların katılımcı olduğu fuara kaydolma imkanı devam ediyor.

AFGANİSTAN, İRAN, HOLLANDA VE TÜRKİYE'DEN RESMİ ÜLKE PAVİLYONLARI

Afganistan Pavilyonu ‘Afghan…Naturally’ Afgan katılımcılarından oluşan bir heyet tarafından Afgan kuru meyveleri, kabuklu yemişler, tohumlar, baharatlar ve diğer bahçe ürünleri 'Afgan... Doğal olarak' başlığı altında sergilenecek. İki ülke arasındaki ticaretin özellikle susam tohumu, kuru kayısı, antep fıstığı ve sorgum başlıklarında birkaç yıldır canlı olmasına rağmen, Afgan firmalar halihazırda bulunan ticari bağlantılarını genişletmeyi hedefliyor.

İran Pavilyonu: İran Ticareti Geliştirme Örgütü tarafından desteklenen resmi İran pavilyonunda otuzdan fazla İranlı şirket ürünlerini ve çözümlerini sergileyecek.

Hollanda Pavilyonu: Hollanda Krallığı'nın Tahran Büyükelçiliği, Hollandalı katılımcıların ürünlerini sunacağı resmi Hollanda Pavilyonu için yer ayırttı.

Türkiye Pavilyonu: Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuara Türkiye’den yaklaşık 60 firmanın katılacağı büyük bir Türk pavilyonu organize edildi.

Irak'tan birçok pazar lideri büyük stantlarla temsil edilecek ve ayrıca dünyanın dört bir yanından bireysel katılımcıların da katılım göstermesi bekleniyor.

 ARLEAM - AGRO PACK IRAQ ERBİL 2021 FUARININ PLATİN SPONSORU

Organizatörler, tarımsal üretimde ve meyve ve sebzeler için akıllı ayıklama üretim hatlarında Ermenistan pazar lideri olan ArLeAM'in Agro Pack Irak Erbil 2021'in resmi platin sponsoru olduğunu da duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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