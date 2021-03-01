  • BIST 1.505
  • Altın 406,574
  • Dolar 7,2424
  • Euro 8,7223
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğunu evinde alıkoyan DEAŞ'lı terörist S.A.H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilen S.A.H.O. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, S.A.H.O'nun 'savaş ganimeti' olarak Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği ve evinde alıkoyduğu 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı. Ezidi kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden S.A.H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

S.A.H.O. savcılıktaki ifadesinde, Ezidi çocuğu ağabeyinin 'savaş ganimeti' olarak 500 dolar karşılığında satın aldığını ileri sürdü. S.A.H.O., ağabeyi hava saldırısında öldükten sonra da çocuğun kendisine kaldığını iddia etti. Şüpheli ayrıca, Türkiye'ye çocukla birlikte gelmediklerini, çocuğu bir ay önce Ankara'daki ailesinin yanına gönderdiğini daha sonra da kendisinin Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Rize'de, binaların taşıyıcı kolonlarını kaldırmışlar01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
  • Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
  • Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti01 Mart 2021 Pazartesi 14:41
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak01 Mart 2021 Pazartesi 14:40
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:30
  • İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 14:16
  • AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:15
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti