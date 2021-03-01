Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğunu evinde alıkoyan DEAŞ'lı terörist S.A.H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilen S.A.H.O. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, S.A.H.O'nun 'savaş ganimeti' olarak Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği ve evinde alıkoyduğu 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı. Ezidi kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden S.A.H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

S.A.H.O. savcılıktaki ifadesinde, Ezidi çocuğu ağabeyinin 'savaş ganimeti' olarak 500 dolar karşılığında satın aldığını ileri sürdü. S.A.H.O., ağabeyi hava saldırısında öldükten sonra da çocuğun kendisine kaldığını iddia etti. Şüpheli ayrıca, Türkiye'ye çocukla birlikte gelmediklerini, çocuğu bir ay önce Ankara'daki ailesinin yanına gönderdiğini daha sonra da kendisinin Türkiye'ye geldiğini ifade etti.