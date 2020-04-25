Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Diyarbakır'da yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ın farklı yerleşim bölgelerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının sınır kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri tamamlandı.

Otobüslerle Diyarbakır'a getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri de vatandaşlarla yakından ilgilendi.