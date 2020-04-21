  • BIST 97.507
  • Altın 375,981
  • Dolar 6,9916
  • Euro 7,5775
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlara yerleştirildi.
Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'tan otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sağlık kontrolü tamamlandı.

İşlemlerin ardından vatandaşlar karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirilmek üzere otobüslerle Diyarbakır ve Batman'a hareket etti.

iraktan-geti2.jpg
Diyarbakır'da davullu zurnalı karşılama
Diyarbakır'a gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

iraktan-geti3.jpg
İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda alındı.

"Vatanınıza hoşgeldiniz"
Batman'a gelen Türk vatandaşlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Kız Öğrenci Yurdu önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve AFAD ekipleri karşıladı.

AFAD ekipleri, "Vatanınıza hoş geldiniz. İnşallah 14 gün sonra ramazan ile çifte bayram yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

iraktan-geti4.jpg

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Özperk de ramazan öncesi hükümet tarafından Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü belirtti.

"Gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca karantinaya alıp, misafir edeceğiz. Misafirler odalarına bırakıldı. Batman Kızılay Şubesi de 14 gün boyunca misafirlerin 3 öğün yemeğini karşılayacak. Bizler de onlara ev sahipliği yapıyoruz." diyen Özperk, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların ön sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.

Özperk, misafirlerin tek kişilik odalarda kalacağını, her türlü ihtiyaçlarının odalarında bulunucağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem gelen misafirler ve hem de görev yapacak personelin hijyenine önem veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak, diğer koruyucu ekipmanlarla misafirlerimize hizmet edeceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlayacağız. Vatandaşlarımız karantina bittiğinde AFAD'a ait araçlarla memleketlerine ulaştırılacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Destek paketleri esnafın yüzünü güldürüyor21 Nisan 2020 Salı 15:37
  • Ankara'daki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 80 bin gıda kolisi yola çıktı21 Nisan 2020 Salı 15:34
  • Yurtta 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21 Nisan 2020 Salı 15:27
  • 'Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme 400 liraya çıkartıldı'21 Nisan 2020 Salı 15:23
  • Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi21 Nisan 2020 Salı 15:21
  • Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun21 Nisan 2020 Salı 13:42
  • Çığ felaketinin yaşandığı ve 42 kişinin hayatını kaybettiği yol kardan temizlendi21 Nisan 2020 Salı 13:29
  • Van'da 4 büyüklüğünde deprem21 Nisan 2020 Salı 13:25
  • Van'da askeri araç devrildi: Çok sayıda askerimiz yaralandı21 Nisan 2020 Salı 13:24
  • Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor21 Nisan 2020 Salı 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti