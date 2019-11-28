İran 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İran İstihbarat Bakanlığı, 6'sı gösteriler sırasında 2'si ülkeyi terk etmeye çalıştıkları sırada 8 kişiyi CIA ajanı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 CIA ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

''DIŞARIYA BİLGİ SIZDIRDILAR''

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’daki habere göre, İran güvenlik birimleri, CIA ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi protestolar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldı.

Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.