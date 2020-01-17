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İran, 80 ABD'li asker öldürüldü demişti: ABD'den ilk kez açıklama geldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 8 Ocak'ta İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı. CENTCOM Sözcüsü, 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
İran, 80 ABD'li asker öldürüldü demişti: ABD'den ilk kez açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. ABD'ye karşı intikam yemini eden Tahran Yönetimi, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından İran devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü iddia ederken, Başkan Trump ise, hiçbir ABD ve Irak askerinin ölmediğini ancak üslerde hasar olduğunu duyurmuştu.

11 ABD ASKERİ YARALANDI

Artan gerilim günler sonra düşerken, ABD Ordusu saldırının bilançosunu açıkladı. 8 Ocak'taki füzeli saldırılarda 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre; ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban yaptığı açıklamada, "8 Ocak'ta İran'ın Al Asad Hava Üssüne yaptığı saldırıda hiçbir ABD askeri ölmedi. Birçoğu patlamalardan kaynaklanan sebeplerden ötürü beyin sarsıntısı geçirdi" ifadelerini kullandı.

GÖREV YERLERİNE DÖNECEKLER

Yaralı askerlerin Kuveyt ve Almanya'daki üslerde tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, sağlıklarına kavuştukları anda tekrar Irak'a yani görev yerlerine döneceği ifade edildi.

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