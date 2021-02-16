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İran, ABD yaptırımlarına karşı Japonya ve AB'nin arabuluculuğunu ümit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Japonya ve AB'nin, ABD yaptırımlarına karşı Başkan Biden'ı ikna etmesini beklediğini söyledi. Zarif, "Japonya’nın üstleneceği en iyi rol, onların yasa dışı kararlarını uygulamayacaklarını Amerikalılara göstermek." dedi.
İran, ABD yaptırımlarına karşı Japonya ve AB'nin arabuluculuğunu ümit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya ve Avrupa Birliği'nin (AB), ABD yaptırımlarına karşı Başkan Joe Biden'ı ikna etmesini beklediğini söyledi.

Bakan Zarif, Kyodo ajansına verdiği röportajda İran'a karşı ABD yaptırımları, Japonya'nın olası arabuluculuğu ve Japon bankalarındaki İran'a ait varlıklara ilişkin konuştu.

Zarif, ülkesine karşı, önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetimince yürürlüğe konulan ekonomik yaptırımların kaldırılması için Japonya ve AB’nin, ABD Başkanı Joe Biden’ı ikna etmesini beklediğini belirtti.

Japonya'nın "İran eski bir dostu" ve ABD ile iyi ilişkilere sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Zarif, "Özellikle uluslararası hukuk alanında Japonya’nın bir dost olarak hareket etmesini umuyoruz." dedi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu niteleyen Zarif, "ABD uluslararası hukuku ihlal ettiğinden Japonya'nın üstleneceği en iyi rol, onların yasa dışı kararlarını uygulamayacaklarını Amerikalılara göstermektir." dedi.

Zarif, Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide hükümetine, ABD yaptırımları sebebiyle Japon bankalarında dondurulmuş şekilde tutulan İran'a ait sermaye ve varlıklara yönelik kısıtlamaları hafifletmesi çağrısında bulundu.

Zarif'e göre yaptırımlar sebebiyle yaklaşık 10 milyar dolara yakın İran’a ait dondurulmuş sermaye ve varlıklar Japonya ve Güney Kore'de dondurulmuş konumunu koruyor.

İran nükleer anlaşması
Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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