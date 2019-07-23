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İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede gerginliği artırmak istemediğini belirterek, "İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacak." dedi.
İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya gelen Ruhani, görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN SAVAŞ BAŞLATAN TARAF OLMAYACAK"

Bölgesel sorunların komşular ve bölge ülkeleri arasında gerçekleştirilecek diyalog ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirten Ruhani, "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor. İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacaktır. Tarih boyunca İran, Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gemicilik faaliyetinin sürdürülebilmesi için temel koruma görevini üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgede ihtiyaç duyulan kalıcı istikrar ve güvenliğin henüz sağlanamadığına işaret eden Ruhani, Bağdat ile Tahran arasında tüm alanlarda iş birliğinin gelişmesinin bu sürece olumlu etki yapacağını dile getirdi.

Ruhani, İran-Irak ilişkilerinin gelişmesi noktasında son yıllarda etkili adımlar atıldığını ve bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

İran ve Irak'ın bölgenin güvenliği ve istikrarının gelişmesi için iş birliklerini artırabileceğini vurgulayan Ruhani, Şattul Arap su yolunun temizlenmesi, İran'ın Huzistan eyaletinden Basra'ya uzanan demir yolunun yapılması, sınırda ortak sanayi bölgelerinin kurulması ve elektrik ile petrol alanındaki anlaşmaların iki halkın çıkarına olduğunu ve yetkililerin bu yönde çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

İran ile Irak arasındaki bankacılık faaliyetlerinin ticaret ve ekonominin gelişmesi için önemli olduğuna dikkati çeken Ruhani, vize kolaylığına ilişkin anlaşmanın iki ülke halkı için de çok yararlı olduğunu belirtti.

Ruhani ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin İran için çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda iki ülkenin ortak bir plan ve iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"IRAK, İRAN'A KARŞI UYGULANAN YAPTIRIMLARIN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

Öte yandan Irak Başbakanı Abdulmehdi, iki ülke halkının çıkarlarına hizmet eden anlaşmaların uygulanmasını istedi.

Abdulmehdi, "Irak hiçbir şekilde İran'a karşı uygulanan yaptırımların bir parçası olmayacak. İran ile Irak'ın güvenliği birbirine bağlı. Ortak sınırların korunması için birlikte çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İran ve Iraklı girişimcilerin iş birliğini desteklediklerini vurgulayan Abdulmehdi, bu yöndeki çalışmaların daha da yoğunlaştırılarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Abdulmehdi akşam saatlerinde Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.

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