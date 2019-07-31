  • BIST 101.897
  • Altın 254,598
  • Dolar 5,5274
  • Euro 6,1619
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

İran açıkladı: 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduk

İran güçleri, Basra Körfezi yakınlarında 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, teknedeki 6 kişiyi gözaltına aldı.
İran açıkladı: 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduk

Huzistan Eyaleti Sınır Komutanı Lütf Ali Pakbaz, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Ervend Nehri'nden Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyon sonucu teknede 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Pakbaz, 6 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti.

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, bir yıl içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeliler sınır dışı edilecek mi?31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
  • KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması: Osmanlı malı31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  • Beştepe'de sürpriz görüşme!31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
  • İdlib'de ne kadar sivil öldürüldü?31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  • Bakan Selçuk duyurdu: Borçlar 1 yıl ertelendi31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
  • SSB Başkanı Demir'den F-35 ve milli savaş uçağı açıklaması31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
  • Kimyasal zehirlenme paniği: Ankara'da 14 kişi karantinaya alındı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
  • AYM'nin kararına çok sert tepki: Milletin vicdanı sızladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
  • MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  • Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı: Sanıklar tahliye edildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti