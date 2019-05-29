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İran: Bolton’un iddiası 'komik'

İran, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki dört gemiye yönelik yapılan sabotaj eyleminin arkasında İran’ın olduğunu öne süren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddialarını reddetti.
İran: Bolton’un iddiası 'komik'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Bolton’un suçlamasını ‘komik’ olarak nitelendirerek bunu kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Açıklamada, “İran karşıtı yaklaşımları uzun geçmişe sahip kişilerin böyle gülünç bir iddiayı gündeme getirmesi garip bir şey değil” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD konsolosluğundaki programı öncesi gazetecilere konuşan Bolton, Füceyre limanında, aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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