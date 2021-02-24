  • BIST 1.515
  • Altın 416,788
  • Dolar 7,1674
  • Euro 8,7204
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yeni yönetimi ekonomik terörü durdurmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yeni yönetiminden ülkesine yönelik yaptırımları durdurmasını ve bunu yapması halinde müzakere yolunun açılacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yeni yönetimi ekonomik terörü durdurmalıdır

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki yeni yönetimin iyi sözler söylediğini ve bazı olumlu adımlar attığını ancak bunların yeterli olmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin yeni yönetimi ekonomik terörü durdurmalıdır. Bunu yaptığında yol açılır. O zaman müzakere yapılabilir. Nükleer anlaşmaya 2 maddenin eklenmesi mümkün değildir." dedi.

Nükleer programlarının barışçıl olduğunu ve bu konuda kendilerine karşı hareket edenlere bahane verilmemesi gerektiğini savunan Ruhani, şunları söyledi:

"Taahhütlerimizi azaltmış olabiliriz ancak nükleer anlaşmanın özünü kabul ediyoruz ve onu koruyoruz. Biz de ayrılabilirdik ancak masada olmanın yolu UAEA ile iş birliğinden geçiyor. UAEA ile iş birliğinin yolu bozulursa başka bir yol kalmaz. UAEA'ya ülkeyi terk et diyebilirdik ancak Ajans çıktığında bizim faaliyetlerimiz barışçıl olmaktan çıkardı. Dünya bu şekilde yargıda bulunurdu ve çok önemliydi. Dünyayı karşımıza alacak adımlar atmak istemiyoruz."

"Biz savaş meydanındayken bize arkadan atılan okları görüyoruz"
Ruhani, Meclis ile hükümet arasındaki tartışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetiminin ağır yükünün kendi omuzlarında olduğunu ve Anayasa'nın 113. maddesinin de bunu gerekli kıldığını dile getirerek, "Hiçbir erk diğer erkin işlerine müdahale edemez. Ülkedeki 3 erkin de bağımsızlığı vardır. Diğer erkler yürütme organının işlerine müdahale edemez. Yürütme görevi bizdedir. Anayasayı geçersiz kılmamalı ve tahrip olmasına izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını ve azami katılım beklediklerini yineleyen Ruhani, şöyle devam etti:

"Perde arkasından bir elin halkın seçimlerden umudunu kırmaya yönelik çalışmalar yapmasından korkuyorum. Bir elin halka 'Kimi seçmek istiyorsunuz? İrade bizim elimizdedir, halkın hiçbir etkisi yoktur.' demesinden korkuyorum. Böyle bir düşüncenin perde arkasında büyümesine izin vermemeliyiz."

Ruhani, hükümete yönelik eleştiride bulunan kesimlere de tepki göstererek, "Biz savaş meydanındayken bize arkadan atılan okları görüyoruz. Önümüzden atılan okların düşman tarafından atıldığını biliyoruz, çünkü karşımızdalar ancak arkamızdan atanları göremiyoruz. Halkı umutsuzluğa düşürmemeliyiz. Ülkenin idaresi kolay değildir. Hissiyat, heyecan, bağırma ve sloganlarla ülke yönetilemez. Bununla düşmana karşı mücadele edilemez ve plan yapılamaz." görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı24 Şubat 2021 Çarşamba 14:07
  • Hak-İş, ücretsiz izin uygulamasının normalleşmeyle birlikte kaldırılmasını istedi24 Şubat 2021 Çarşamba 14:05
  • Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: 2021'de yardıma muhtaç vatandaşlara 35 bin koli kuru gıda yardımı yapacağız24 Şubat 2021 Çarşamba 14:03
  • Sanatçı Eşref Ziya Terzi: 28 Şubat sürecinde konser çıkışlarının bir çoğunu karakolda bitiriyordum24 Şubat 2021 Çarşamba 14:03
  • Mağdurların sesi olmak için dernek kuran kadın o dönemde yaşadıklarını unutamıyor24 Şubat 2021 Çarşamba 14:02
  • İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, 'öfke kontrolü' seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 13:09
  • TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak24 Şubat 2021 Çarşamba 13:08
  • YTB yurt dışındaki Türk öğrencilere 'İnsan Hakları Online Eğitim Programı' düzenleyecek24 Şubat 2021 Çarşamba 13:07
  • Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı24 Şubat 2021 Çarşamba 13:07
  • FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasındaki 'ihbar mektubu oyunu' iddianamede24 Şubat 2021 Çarşamba 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti