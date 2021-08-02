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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Aşırıcılıkla bir yere varamayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ancak itidal ve yapıcı ilişkilerle kurtulabileceğini ve aşırıcılık döneminin kapandığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Aşırıcılıkla bir yere varamayız

Başkent Tahran'da hükümete bağlı kurumların müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, muhafazakarlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkedeki muhafazakar kesimin, hükümetine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Ruhani, "Aşırıcılık dönemi kapanmıştır, bu sonuca varmamız gerekiyor. Birbirimizi aşağılayarak ve yıpratarak ülkeyi kalkındıramayız. Ülkenin kurtuluşu için 2013'teki düşüncelerimi tam olarak koruyorum. Ülkenin kurtuluşu itidal ve yapıcı ilişkilerle mümkündür. Aşırıcılıkla bir yere varamayız." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in yaptırımlar sürecinde kendisine "Ülkedeki ekonomik savaşta komutan sizsiniz" dediğini aktaran Ruhani, "bu savaşta silahsız ve askersiz komutan" olduğunu söyledi.

Yaptırımlar sürecinde ülkedeki resmi basının sürekli hükümeti eleştirdiğine dikkati çeken Ruhani, "Nükleer anlaşmanın imzalandığı dönemle ilgili belki de yıllarca dile getirilemeyecek sözlerim var. İçerideki medyamız siyonist medyanın rakibi olmadı. Düşman bize saldırırken onlar da hükümeti eleştiriyordu." diye konuştu.

Ruhani, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla ilgili İsrail ve Körfez ülkelerini suçlayarak şunları söyledi:

"İsrail ve bölgedeki müttefikleri doğru ya da yanlış belgeleri Trump'a sundular ve nükleer anlaşmadan çıkmaktan başka çaresi olmadığını söylediler. Trump da seçimlerde nükleer anlaşmadan çıkacağını söylemişti ve anlaşma böylece bozuldu."

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs 2018'de İran'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu öne sürdüğü belgelerin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından ele geçirildiğini iddia etmişti.

Netanyahu İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını ileri sürmüştü. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiyi" ele geçirdiğini söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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