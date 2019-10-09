  • BIST 100.950
  • Altın 281,927
  • Dolar 5,8355
  • Euro 6,4056
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye'nin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri haklı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,"Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye'nin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri haklı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." dedi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarda güvenliğin Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, Amerikalıların bölgeden çekilmesi ve Esed rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savundu.

"Suriye'de temel sorun Fırat'ın doğusu değil İdlib"

Türkiye'den konuyu yeniden gözden geçirmesini ve dikkatli olmasını isteyen Ruhani, seçilen yolun Suriye, Türkiye ve bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü.

Suriye'de temel sorunun Fırat'ın doğusu değil İdlib olduğunu iddia eden Ruhani, ülkede huzurun sağlanması ve mültecilerin hızlıca evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ruhani, ayrıca maksimum yaptırım konusunda ABD'yi yenilgiye uğrattıklarını savunarak, eskisinden daha güçlü olduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaylalarda 109 terörist etkisiz hale getirildi09 Ekim 2019 Çarşamba 12:09
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor09 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
  • '30 dakika' kampanyaları, kuryelerin hayatlarını tehlikeye atıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 11:42
  • Halıfleks üzerindeki lekeler kan değilmiş09 Ekim 2019 Çarşamba 11:33
  • Kızına işkence yapan cani baba adliyeye sevk edildi09 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
  • İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı09 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
  • Bakan Selçuk açıkladı! Yarın itibarıyla tercih yapılabilecek09 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
  • Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama09 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
  • Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı09 Ekim 2019 Çarşamba 10:55
  • Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında09 Ekim 2019 Çarşamba 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti