  • BIST 112.186
  • Altın 324,120
  • Dolar 6,0891
  • Euro 6,8130
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 17 °C
»

İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi

TSK'nın İdlib'de ağır darbeler indirdiği Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, önceki gün Irak üzerinden Deyrizor'a getirilen 400 civarında unsurunu İdlib'e sevk etti.
İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi

İdlib'de Beşşar Esed rejimi saflarına 400 unsurluk takviye güç gönderen İran destekli yabancı teröristler, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) hedefi olmamak için minibüslerle intikal etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de ağır darbeler indirdiği Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, saflarını güçlendirmek ve kayıplarını telafi etmek için 400 civarında unsurunu önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.

Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist unsurlar, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.

Kaynaklar, terörist unsurların Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.

Geçen ay da sevkiyat yapılmıştı
İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim saflarında yüzlerce unsurunu kaybeden söz konusu gruplar, ölen mensuplarının cesetlerini Deyrizor üzerinden Irak'a taşıyor.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı
İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süleyman Soylu’yu kızdıran soru: Yunan tarafına ve Avrupa tarafına hizmet eden birisi olarak ...05 Mart 2020 Perşembe 13:39
  • Hakkari'de Kapan-3 Operasyonu başlatıldı05 Mart 2020 Perşembe 13:29
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan sınırına bin özel harekatçı gidiyor05 Mart 2020 Perşembe 13:15
  • İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti05 Mart 2020 Perşembe 13:06
  • Dikkat çeken araştırma: Saldırıdan Rusya sorumlu05 Mart 2020 Perşembe 12:25
  • Bakan Pekcan: "Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz."05 Mart 2020 Perşembe 11:42
  • ABD' de koronavirüs bütçesi onaylandı05 Mart 2020 Perşembe 11:11
  • Edirne'den 138 bin 647 kişi Yunanistan'a geçti05 Mart 2020 Perşembe 11:00
  • Rus savaş uçaklarından İdlib'de katliam: Tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu05 Mart 2020 Perşembe 10:43
  • Bahar Kalkanı Harekatı'nda 184 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi05 Mart 2020 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti