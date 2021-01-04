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İran devlet medyası: Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

İran devlet medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurdu.
İran devlet medyası: Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

İran'da hükümete ait "dolat.ir" haber sitesinde yer alan habere göre uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi resmen başladı.

Haberde, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde yaptırımların kaldırılması için Stratejik Eylem Yasası'nın uygulanması talimatını vermişti. Birkaç saat önce gaz enjeksiyonu başladı ve ilk UF6 zenginleştirilmiş uranyum ürünü birkaç saat içinde elde edilecektir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Rebii, söz konusu işlemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bilgi verilmesinin ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma ise İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

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