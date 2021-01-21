İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması yaptırımların kalkmasına bağlıdır

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Yaptırımların kalkması ve ABD'nin taahhütlerine dönmesi için İran tüm taahhütlerini yerine getirmeye hazırdır. Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması yaptırımların kalkmasına bağlıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney video konferans yoluyla görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif ile Coveney, görüşmede ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran'ın başından itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uyduğunu savunan Zarif, "ABD'nin ayrılması ile AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesinden dolayı İran nükleer anlaşmadaki menfaatlerine ulaşamamış ve bu yüzden taahhütlerini azaltmıştır. Yaptırımların kalkması ve ABD'nin taahhütlerine dönmesi için İran tüm taahhütlerini yerine getirmeye hazırdır. Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması yaptırımların kalkmasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD'nin ayrılmasından 2 yıl sonra Avrupalı tarafların ertelemesi nedeniyle taahhütlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde düşürdüğünü aktaran Zarif, "İran sürekli olarak ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve diğer tarafların da taahhütlerine uyması halinde Tahran'ın da süratle döneceğini ilan etmiştir. ABD'nin yeni başkanı, nükleer anlaşmaya dönmek için şart koşuyor ancak hangi ülkenin taahhütlerine uymadığına ve ayrıldığında işaret etmiyor. İran'ın nükleer anlaşmaya tam olarak uyması halinde Washington'ın da döneceği sözünü vermiştir." diye konuştu.

Coveney de İran ile İrlanda ilişkilerinin önemli olduğunu belirterek, Tahran Büyükelçiliğinin mali sorunlar nedeniyle birkaç yıl önce kapandığını ve şimdi yeniden açmak için çalışmaya başladıklarını aktardı. Coveney bunun İrlanda makamlarının İran ile ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Coveney, İrlanda'nın nükleer anlaşmayı çok taraflı diplomasinin önemli bir kazanımı olarak gördüğünü kaydetti.