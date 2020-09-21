İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı” dedi.