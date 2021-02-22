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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD Başkanı Biden'ın Tahran'a yönelik politikalarında bir karar vermesi gerektiğini ve eski başkan Donald Trump'ın politikalarını izlemesi halinde başarısız olacağını savundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Hatipzade, Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in nükleer anlaşma toplantılarıyla ilgili çabalarını olumlu karşıladıklarını ancak ABD'nin anlaşmanın bir tarafı olmaması nedeniyle misafir olarak katılması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Biden, Trump'ın başarısız olan maksimum baskı politikasını devam ettirirse aynı sonuçla karşılaşır"
Füze programı ve savunma konularıyla ilgili kimseyle müzakere yapmayacaklarını yineleyen Hatibzade, "Joe Biden bir karar almalıdır. Trump'ın başarısız olan maksimum baskı politikasını devam ettirirse aynı sonuçla karşılaşır. Eğer onu bir kenara bırakırsa kendi politikasını düzeltme noktasında yol alır." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında tutuklu takasıyla ilgili olarak da ABD'deki İranlı tutuklular konusunun Tahran için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Hatibzade, bu yöndeki mesajı İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi aracılığıyla muhataplara ilettiklerini ancak henüz ciddi bir gelişmenin yaşanmadığını aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan uzlaşının da Meclis'in çıkardığı yasa çerçevesinde olduğuna dikkati çeken Hatibzade, "İran yarından itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den çekiliyor. Bazı zorunlu denetimler temel doğrulama ve izleme faaliyetleri anlaşması çerçevesinde 3 ay devam edecek. ABD'ye fırsat vermedik ve yapılanlar tamamen Meclis'in çıkardığı yasa doğrultusundadır." diye konuştu.

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