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İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarını reddetti.
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı yönündeki iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

ERMENİSTAN İDDİALARINI YALANLADI

Bu yöndeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "İran, kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı. 

İran ile komşu ülkeler arasındaki askeri olmayan normal ürünlerin geçişinin her zaman olduğu gibi devam ettiğini aktaran Hatibzade, silah sevk ettiği iddia edilen kamyonların da normal ticari ürünler taşıdığını kaydetti. 

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