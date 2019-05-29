İran gözünü kararttı: ABD ile savaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, "ABD ile savaşmaya hazırız, ancak biz diyalog yoluyla çözümü umut ediyoruz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de ABD hakkında önemli bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

"WASHİNGTON İLE SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Abbas Araghchi, "ABD ile savaşmaya hazırız. Ancak biz iki ulus arasındaki gerginliği diyalog ile çözmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı, Tahran ile Washington arasında dolaylı ya da doğrudan bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.

"BAZI UNSURLAR BİZİ ABD İLE SAVAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

"Bazı unsurların" ABD'yi İran'la savaşa ittiğini söyleyen Araghchi, bunun tüm Ortadoğu için "felaket" olacağını hatırlattı. İranlı yetkili, "Kendi amaçları için ABD'yi İran ile savaştırmaya zorlayan bazı unsurların ve insanların olduğunu biliyoruz. Ancak, Washington'da bilgeliğin hüküm süreceğini umuyoruz. Biz savaş dahil iki senaryoya da hazırız. Ve ABD de bu konudaki (savaş ihtimali) yeteneklerimizden haberdar. Ama istediğimiz bu değil, barıştan yanayız" dedi.

"ABD SAVAŞMAK İSTEMİYORSA BUNUN İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Washington'un İran'la savaş istemediğini kanıtlamak için ilk adımları atması gerektiğini belirten Araghchi, "Ama bizim için önemli olan eylemler, kelimeler değil... Onlardan harekete geçmelerini bekliyoruz, kelimeler yeterli değil" dedi.

BOLTON'UN "SABOTAJIN ARKASINDA İRAN VAR" İDDİALARINA CEVAP

Araghchi ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "BAE sularındaki gemilere sabotajın arkasında İran var" iddiaları için ise "gülünç" ifadesini kullanarak şiddetle reddetti.

RUHANİ'DEN DE AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde gerilen ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi. Ruhani, "Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa görüşmelerin kapısını açık bırakırız" dedi.