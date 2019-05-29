  • BIST 87.468
  • Altın 248,277
  • Dolar 6,0137
  • Euro 6,7045
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 34 °C
SON DAKİKAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ‘Pençe Harekatı’ ile ilgili önemli açıklama
»

İran gözünü kararttı: ABD ile savaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, "ABD ile savaşmaya hazırız, ancak biz diyalog yoluyla çözümü umut ediyoruz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de ABD hakkında önemli bir açıklama geldi.
İran gözünü kararttı: ABD ile savaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

"WASHİNGTON İLE SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Abbas Araghchi, "ABD ile savaşmaya hazırız. Ancak biz iki ulus arasındaki gerginliği diyalog ile çözmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı, Tahran ile Washington arasında dolaylı ya da doğrudan bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.

"BAZI UNSURLAR BİZİ ABD İLE SAVAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

"Bazı unsurların" ABD'yi İran'la savaşa ittiğini söyleyen Araghchi, bunun tüm Ortadoğu için "felaket" olacağını hatırlattı. İranlı yetkili, "Kendi amaçları için ABD'yi İran ile savaştırmaya zorlayan bazı unsurların ve insanların olduğunu biliyoruz. Ancak, Washington'da bilgeliğin hüküm süreceğini umuyoruz. Biz savaş dahil iki senaryoya da hazırız. Ve ABD de bu konudaki (savaş ihtimali) yeteneklerimizden haberdar. Ama istediğimiz bu değil, barıştan yanayız" dedi.

"ABD SAVAŞMAK İSTEMİYORSA BUNUN İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Washington'un İran'la savaş istemediğini kanıtlamak için ilk adımları atması gerektiğini belirten Araghchi, "Ama bizim için önemli olan eylemler, kelimeler değil... Onlardan harekete geçmelerini bekliyoruz, kelimeler yeterli değil" dedi.

BOLTON'UN "SABOTAJIN ARKASINDA İRAN VAR" İDDİALARINA CEVAP

Araghchi ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "BAE sularındaki gemilere sabotajın arkasında İran var" iddiaları için ise "gülünç" ifadesini kullanarak şiddetle reddetti.

RUHANİ'DEN DE AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde gerilen ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi. Ruhani, "Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa görüşmelerin kapısını açık bırakırız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran gözünü kararttı: ABD ile savaşmaya hazırız29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:08
  • Çayda kaybolan Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:05
  • Kız arkadaşı için annesini öldüren gencin ifadesi...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:50
  • Bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:37
  • 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:36
  • O hakime soruşturma izini verildi: Avukatın etek boyuna...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:35
  • İstanbul il ve ilçe seçim müdürlerinin ifadeleri alındı29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:33
  • Sanayide bulundu; gören şaşkına döndün tüysüz Sfenks kedisi...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:28
  • Büyük tepki çeken kitabın yayıncısı polise teslim oldu: Adliyeye sevk edildi29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:00
  • Üsküdar'da bulundu: Yetkililer incelemeye aldı29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti