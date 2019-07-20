İran Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait petrol tankerini alıkoydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait bir petrol tankerini durdurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu.”

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

“Stena Impero” adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket doğruladı

“Stena Impero” adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, “19 Temmuz’da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz’ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran’a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait bir petrol tankerini durdurduğunu bildirmişti.

İran Hürmüzgan eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Afifipur

İran’ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran’ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söyledi.

Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İngiltere’ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı’na çekildiğini belirtti. Afifipur, şunları kaydetti:

“İngiltere’ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı’nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran’ın uyarılarını dikkate almaması.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Limanı’ndan Suudi Arabistan’ın Cübeyl Limanı’na giderken Hürmüz Boğazı’nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulan İngiliz petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda müdahale etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “”Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu.” denilmişti.