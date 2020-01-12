İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Tahran’da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, Cumartesi günü Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde düzenlenen protesoya kendisi de katıldığı ve bu protestoları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Birkaç saat sonra serbest bırakılan Büyükelçi Macaire'nin, yarın daha detaylı açıklama yapmak üzere İran hükümeti tarafından tekrar çağrılacağı belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.