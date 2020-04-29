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İran lideri Hamaney, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması talimatını verdi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması yönünde talimat verdiği belirtildi.
İran lideri Hamaney, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması talimatını verdi

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "Ulusal Fars Körfezi Günü" münasebetiyle Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. 

ABD güçlerinin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Tengsiri, "Amerikalıların bölgedeki yasa dışı varlığı güvenliğimizi tehdit edebilir. Elbette biz hiçbir yabancı gücün kara sularımızda bulunmasına müsaade etmiyoruz." dedi.

Tengsiri, ABD'ye ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde büyük boyutlu çevresel felaketlere de yol açabileceğine dikkati çekerek "Nükleer yakıt taşıyan bu gemilerden birine bir şey olması halinde Fars Körfezi'ndeki ekosisteme 11 yıl boyunca büyük zarar verecektir." diye konuştu.

İran lideri Hamaney'in, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması talimatını verdiğini aktaran Tengsiri, bunun İran'ın bölgede güvenlik istediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

Tengsiri, "Fars Körfezi'ndeki adalarda yerleşim alt yapılarını oluşturarak, adaları insanların yaşamı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bu, insanların adalarda yaşamasına dair Başkomutan (Hamaney) tarafından verilen bir talimattır." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, Basra Körfezi'nde yerleşim yerleri kurulacak adaların isimlerini ise belirtmedi.

Körfez'de İran'ın egemenliğinde bulunan adaların birçoğunda yerleşim bulunuyor. Öte yandan İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda stratejik konumda yer alan ve İran'ın kontrolündeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları hakkında egemenlik iddiasında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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