  • BIST 102.794
  • Altın 382,072
  • Dolar 6,7915
  • Euro 7,4305
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

İran lideri Hamaney: Suudi Arabistan Filistin'e ihanet etti

İran lideri Hamaney, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin, İsrail'i destekleyerek Filistin'e ihanet ettiğini ancak bu ülkelerdeki halkların bu ihanete müsamaha göstereceğini düşünmediğini ifade etti.
İran lideri Hamaney: Suudi Arabistan Filistin'e ihanet etti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, son yıllarda İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecine giren bazı Arap ülkelerini ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi. 

Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle ilişkilerini "ihanet" olarak niteleyen Hamaney, "Bugün bazı Fars (Basra) Körfezi devletleri, kendi tarihlerine ve Arap dünyasına en büyük hainliği yaptılar. İsrail'i destekleyerek Filistin'e ihanet ettiler. Bu devletlerin ulusları, liderlerinin ihanetine müsamaha gösterecek mi?" ifadelerini kullandı.

Hamaney diğer mesajında ise doğrudan Suudi Arabistan yönetimini hedef alarak şu ifadelere yer verdi:

"Suudilerin siyonist rejimle (İsrail) bariz ilişkileri, tam manasıyla Filistin ve İslam ülkelerini arkadan vuran bir hançerdir. Suudiler büyük bir ihanet eylemi gerçekleştirdiler. Onlar suçlu ancak burda dahi ABD işin içindedir."

Arap ülkelerine, "ABD'nin güvenilir olmadığını anlama" çağrısında bulunan Hamaney, "ABD, onları, siyonist rejimi ve kendisinin bölgedeki emperyalist çıkarlarını korumak için bir araç olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca tehlikeyi açıkladı: Küçük bir ihmal Türkiye'yi etkileyebilir20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:47
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:42
  • Türkiye ve Katar'dan Swap hamlesi! 15 milyar dolarlık anlaşma20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:40
  • Benzin ve motorine zam geliyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:39
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yaşadığımız salgın çok tedbirli olmamızı gerektiriyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:33
  • Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:33
  • Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:31
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:29
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu 20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti