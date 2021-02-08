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İran lideri Hamaney'den 3 bin 840 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, 3 bin 840 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.
İran lideri Hamaney'den 3 bin 840 mahkuma af veya ceza indirimi

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 3 bin 840 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erkinin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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