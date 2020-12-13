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İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Ferhengi: İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Ferhengi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirerek, "İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır." dedi.
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Ferhengi: İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin bölgede çok güçlü komşular olduğunu belirterek, "Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerine işaret eden Ferhengi, "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık." diye konuştu.

Ferhengi, Ankara-Tahran ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:

"Düşman, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturmanın peşinde. Komşular olarak hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeliyiz. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu. Herkesi yanlışlarını kabul etmeye ve birliğe davet ediyorum."

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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