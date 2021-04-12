  • BIST 1.382
  • Altın 458,268
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,7364
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı nedeniyle İsrail'i suçlayarak intikam alınacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını belirtti.
İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı nedeniyle İsrail'i suçlayarak intikam alınacağını duyurdu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonuna İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereler hakkında bilgi verdi.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırıya değinen Zarif, İsrailli yetkililerin "İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına izin vermeyeceklerini" belirten ifadeleri açıkça dile getirdiklerini kaydetti.

Söz konusu eylemin de İran'ın ABD yaptırımlarını kaldırmaya yönelik sürdürdüğü müzakereleri hedef aldığını belirten Zarif, şu şekilde konuştu:

"Siyonistler baskıcı yaptırımları kaldırma yolundaki başarının intikamını İran halkından almak istiyor. Ancak, izin vermeyeceğiz ve bu eylemin intikamını siyonistlerden alacağız." ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecini "hassas" olarak nitelendiren Zarif, bu süreçte ülkesinin nükleer tesislerinin ve nükleer bilimcilerinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Zarif, İsrail'in cevabını "daha fazla nükleer ilerlemeyle" alacağını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de çeşitli kaynakların olayın arkasında İsrail'in olduğunu doğruladığını kaydederek, "İran'ın tavrı zamanı geldiğinde İsrail'den intikam almak olacak." ifadesini kullandı.

Hatibzade, ülkesinin nükleer çalışmalarının azalmayacağını vurguladı.

Dün sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı
İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste cumartesi günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor12 Nisan 2021 Pazartesi 10:25
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Tedbirleri genelgesi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:20
  • Muharrem İnce koronavirüse yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi gönderdi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:16
  • Bakanlık'tan kısıtlama açıklaması12 Nisan 2021 Pazartesi 10:12
  • 4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:11
  • İşsizlik rakamları belli oldu12 Nisan 2021 Pazartesi 10:10
  • İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:53
  • Bodrum'da oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti12 Nisan 2021 Pazartesi 09:45
  • İçişleri Bakanlığı: 24 bin 437 kişiye işlem uygulandı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti