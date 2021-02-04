  • BIST 1.534
  • Altın 419,834
  • Dolar 7,1593
  • Euro 8,5990
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'a dönük yaptırımların gevşetilmesine ilişkin, "Bu konuda, ortak ve müttefiklerimizle, daha sonra ise kongre ile yakından istişare edip, ölçülendirip koordine etmek istediğimiz bir şeydir" dedi.
İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını ifade etti.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Başkan Joe Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasına dönmeye hazır olduğunu ancak İran'ın önce anlaşmanın şartlarını tam yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğu hatırlatılarak, Washington'ın İran'dan beklentisinin anormal olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "İran OKEP koşullarından önemli ölçüde uzaklaşmış durumda." dedi.

İran nükleer anlaşmasına dönüş konusunda Kongre ve ABD müttefikleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Price, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Bu konuda, ortak ve müttefiklerimizle, daha sonra ise kongre ile yakından istişare edip, ölçülendirip koordine etmek istediğimiz bir şeydir." yanıtını verdi.

Boğaziçi açıklaması
Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasından sonra başlayan protestoları yakından izlediklerini belirten Price, "Öğrencilerin ve diğer göstericilerin gözaltına alınmasından kaygılıyız ve gösteriler çerçevesinde, LGBTQI karşıtı retoriği şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite kampüsünde İslam dünyasının kutsal mabedi Kabe'nin resminin üzerine LGBT bayrakları ve şahmeran resmedilerek toplumun dini duygularına yönelik aşağılayıcı girişime dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Price, ifade özgürlüğünün, "rahatsız edici dahi olsa" fonksiyonel bir demokrasi için önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Şubat 2021 Perşembe 09:11
  • ABD'de yaşayan Türklerden Washington Büyükelçisi Kılıç'a veda organizasyonu04 Şubat 2021 Perşembe 09:06
  • Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi04 Şubat 2021 Perşembe 09:05
  • Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak04 Şubat 2021 Perşembe 09:04
  • American Airlines'ın 13 bin çalışanının işi risk altında04 Şubat 2021 Perşembe 09:03
  • BM: Myanmar'daki askeri darbenin başarısız olması için uluslararası toplumu harekete geçireceğiz04 Şubat 2021 Perşembe 09:03
  • İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek04 Şubat 2021 Perşembe 09:02
  • Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam04 Şubat 2021 Perşembe 09:01
  • ABD yönetimi Myanmar'a yaptırımlar konusunu 'öncelikli' olarak değerlendiriyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:00
  • Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir04 Şubat 2021 Perşembe 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti