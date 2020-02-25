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İran ölümlerin önüne geçemiyor: Ölü sayısı her gecen gün arıyor

İran'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
İran ölümlerin önüne geçemiyor: Ölü sayısı her gecen gün arıyor

Çin Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665'e ulaşırken, vaka sayısı 80'i aştı.

Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran...

ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN YAYILIYOR

Dün Umman, Irak, Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerde İran kaynaklı salgın vakaları görülmüştü.

ÖLÜ SAYISI 14'E ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre Tahran yönetimi; ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığını duyurdu.

YÖNETİM GERÇEKLERİ GİZLİYOR İDDİASI

Dün, İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 50 olduğunu iddia ederek, yönetimin gerçekleri gizlediğini öne sürmüştü.

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