İran ölümlerin önüne geçemiyor: Ölü sayısı her gecen gün arıyor

Çin Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor.
Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665'e ulaşırken, vaka sayısı 80'i aştı.
Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran...
ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN YAYILIYOR
Dün Umman, Irak, Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerde İran kaynaklı salgın vakaları görülmüştü.
ÖLÜ SAYISI 14'E ÇIKTI
Gelen son dakika haberine göre Tahran yönetimi; ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığını duyurdu.
YÖNETİM GERÇEKLERİ GİZLİYOR İDDİASI
Dün, İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 50 olduğunu iddia ederek, yönetimin gerçekleri gizlediğini öne sürmüştü.
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