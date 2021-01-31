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İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz

İran Sağlık Bakanı Nemeki, yeni tip koronavirüs salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kirman kentindeki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısında, halkı salgının yeni dalgasına karşı uyardı.

Nemeki, "Ülkede Kovid-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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