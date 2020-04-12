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İran sınırında ve Karadeniz'de depremler meydana geldi

Türkiye-İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.
İran sınırında ve Karadeniz'de depremler meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

KARADENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Van'da meydana gelen depremin ardından 05.31'de de Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı

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