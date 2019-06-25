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İran tarih verdi: 7 Temmuz tarihinde başlayacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin azaltılmasında ikinci faza 7 Temmuz tarihinde başlayacak.
İran tarih verdi: 7 Temmuz tarihinde başlayacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin azaltılmasında ikinci faza 7 Temmuz itibariyle başlayacağını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 17 Haziran'da, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıklamıştı.

Kemalvendi, "Uranyum üretimi 4 kat artırılmıştır. 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum için geri sayım başlamıştır. Bugünden itibaren 10 gün sonra (27 haziran) 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş olacaktır." demişti.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ila 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlatmıştı.

TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

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