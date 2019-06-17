İran tarih verip dünyayı sarstı

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 10 gün içinde nükleer anlaşma ile belirlenen uranyum stok sınırını kıracağını ve üretimi 4 katına çıkartacağını söyledi.
Ülkesinin 27 Haziran itibarıyla nükleer anlaşmada belirtilen uranyum stoğunu aşacağını belirten Kamalvandi, Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı yaptı. Kamalvandi, "Avrupa, ABD'nin İran yaptırımlarına karşı harekete geçmeli" dedi.
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmadan, ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl tek taraflı olarak geçilmişti. Çekilmenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Tahran yönetimi de anlaşmadan kısmen çekildiğini geçtiğimiz ay duyurmuştu.
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