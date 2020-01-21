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İran Trump'ın başına ödül koydu

ISNA haber ajansı, İranlı milletvekili Hamza'nın ABD liderini öldüren kişiye üç milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.
İran Trump'ın başına ödül koydu

ISNA haber ajansı, İranlı milletvekili Hamza'nın ABD liderini öldüren kişiye üç milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Kasım Süleymani suikastı ve peşinden İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla gerilimin zirveye çıktığı Ortadoğu'da, bugün savrulan yeni bir tehdit bir kez daha bölgeyi sarstı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurdu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıkladı.

Ahmed Hamza, Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili. Siyasetçi, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE ÖDÜL KONULMUŞTU

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani için Meşhed kentinde düzenlenen cenaze töreninde kalabalığa konuşan ve ismi bilinmeyen bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül koyulduğunu duyurmuştu

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