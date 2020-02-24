  • BIST 114.652
  • Altın 331,423
  • Dolar 6,1416
  • Euro 6,6480
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara kapatılınca Sınır kapısında bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.
İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

Tüm dünyada endişeye neden olan ve Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran’a açılan tüm kapılarını kapattı. İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye’de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

İran’dan Türkiye'ye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet, “İki gün önce Azerbaycan’dan İran’a geçtim. İran’a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran’dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran’a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran’a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var” diye konuştu. Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞKUR'dan iş bulma sürecini kısaltacak adım24 Şubat 2020 Pazartesi 09:35
  • Koronavirüs İran'dan yayılmaya başladı: İki Arap ülkesinden kötü haber24 Şubat 2020 Pazartesi 09:26
  • İdlib düğümü yeniden masada24 Şubat 2020 Pazartesi 09:22
  • Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem24 Şubat 2020 Pazartesi 09:20
  • Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 09:16
  • Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı24 Şubat 2020 Pazartesi 09:08
  • 6 kişi koronavirüs gözlemi altındaydı: Korkulan olmadı23 Şubat 2020 Pazar 23:19
  • İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha23 Şubat 2020 Pazar 23:18
  • Erdoğan'dan Alev Alatlı'ya ziyaret23 Şubat 2020 Pazar 18:00
  • Manisa'da deprem!23 Şubat 2020 Pazar 17:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti