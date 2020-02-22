  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

İran'a giden TIR şoförlerinde 'koronavirüs' tedirginliği

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi önlemler alınmaya başlandı.
İran'a giden TIR şoförlerinde 'koronavirüs' tedirginliği

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısı 750, pozitif vaka sayısı 18 ve ölenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sınırda ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular içeriye alınmamaya başlandı. Gürbulak sınır kapısında benzer bir vaka önceki gün içeriye alınmadı. Sınır kapısına ayrıca termal kamera kurulacak. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek. 

Kum kentinde yaşanan ölüm olaylarını duyduğunu söyleyen İranlı TIR sürücüsü, maske takılması, ellerin sürekli yıkanması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. İran'dan gelen bir başka sürücü de hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi. 

İran'a yük götüren Türk sürücüler ise koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, "Tedirginiz, korkmuyor değiliz. Bizim görevimiz bu, yükü almışız yerine teslim etmek zorundayız" dediler.

Şoförlerden Nurettin Altuğ ise İran üzerinden Irak'a yük götürdüğünü ifade etti. Altuğ, "Bizim için biraz düşünceler var o yönde. Elimizden geldiğince korunmaya, arabamızdan çıkmamaya, dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. İnsan tabi endişeleniyor ailesi için en azından kendisi için olmasa da getirip aileme bulaştırmak sıkıntısı var" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den 9 yıl hapis istemi22 Şubat 2020 Cumartesi 14:04
  • ÖSYM eski Başkanı için istenen ceza belli oldu22 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
  • Denizli'de Suriyeli hırsızlık çetesi çökertildi22 Şubat 2020 Cumartesi 12:04
  • Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı22 Şubat 2020 Cumartesi 09:51
  • Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'yi aklama' çabası22 Şubat 2020 Cumartesi 09:49
  • Ankara'da 500 polisin katılımıyla dev operasyon22 Şubat 2020 Cumartesi 09:45
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı22 Şubat 2020 Cumartesi 09:33
  • BM Genel Serketerinden İdlib'de 'ateşkes' çağrısı22 Şubat 2020 Cumartesi 09:26
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'yasa dışı yerleşim' faaliyetleri hakkında açıklama22 Şubat 2020 Cumartesi 09:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü22 Şubat 2020 Cumartesi 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti