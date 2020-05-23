İran'da 14 eyalette koronavirüsten can kaybı yok

İran'da koronavirüs (corona virüs) nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi. Son 24 saatte 59 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 133 bin 521 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1869 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 359'a yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 133 bin 521 olduğunu belirtti.

"6 EYALETTE BİRER ÖLÜM YAŞANDI"

Birçok eyalette vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 14 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm olmadı. 6 eyalette ise virüs kaynaklı yalnızca birer ölüm vakası yaşandı. Umuyorum bu süreç dikkat ve ciddiyetle gelecek haftalarda da devam eder." diye konuştu.

HUZİSTAN EYALETİ EN RİSKLİ BÖLGE

Cihanpur, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 2 bin 633'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 104 bin 72'ye ulaştığını kaydetti.