İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'ın Heştrud kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

5 ÖLÜ 120 YARALI

İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.