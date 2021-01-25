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İran'da Azerbaycan Türkü aile, kızlarına Türkçe isim verebilmek için aylardır mücadele ediyor

Azerbaycan Türkü Colani, "Kızımıza Azerbaycan Türkçesinde 'uyanma' ve 'diriliş' anlamına gelen 'Ayıl' ismini koymak istedik. Fakat Erdebil'deki Nüfus Müdürlüğü, listelerinde olmadığı için bu ismi kabul etmedi. Kızım şimdi 7 aylık oldu." dedi.
İran'da Azerbaycan Türkü aile, kızlarına Türkçe isim verebilmek için aylardır mücadele ediyor

İran'ın Erdebil kentinde yaşayan Azerbaycan Türkü görme engelli sokak müzisyeni Seccad Colani, Türkçe isim vermek istediği için yeni doğan kızını 7 aydır nüfusa kaydettiremiyor.

Colani, kızına Türkçe isim koyabilmek için verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Kızını 7 ay önce kucağına alan 34 yaşındaki Colani, "Kızımıza Azerbaycan Türkçesinde 'uyanma' ve 'diriliş' anlamına gelen 'Ayıl' ismini koymak istedik. Fakat Erdebil'deki Nüfus Müdürlüğü, listelerinde olmadığı için bu ismi kabul etmedi. Kızım şimdi 7 aylık oldu." dedi.

Bunun üzerine konuyu Tahran Nüfus Müdürlüğündeki 3 kişilik komisyona götürdüğünü aktaran Colani, buradan da olumlu cevap alamadığını belirtti.

Kızına kimlik alamadığı için sigorta hastane masraflarını karşılamıyor
Kendisinin doğuştan görme özürlü olduğunu söyleyen Colani, "Kızımın gözlerinde de katarak var. Nüfusa kaydını yapmadıkları ve kimliğini alamadığımız için sigorta hastane masraflarını karşılamıyor. Kızım 3 kere ameliyat oldu. Ben sokak müzisyeniyim. Maddi imkanlarımız sınırlı. Hastane masraflarına gücümüz yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Kızına Türkçe isim koymadaki ısrarının nedenini ise Colani, "Bu, sadece bir isim koyma meselesi değil, hak ve kimlik meselesi. Biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü yansıtan ve kendi tercihlerimiz olan Türk isimleri koymak istiyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.

İran'da "Türklerin asimile edilmeye çalışıldığı" iddiası
İran'da 1925'te başlayan Şah Rıza Pehlevi döneminden bu yana iş başına gelen yönetimlerin Türkleri asimile etmeye çalıştığını öne süren Colani, 1979'daki devrimden sonra da bu sürecin devam ettiğini söyledi.

Colani, "Sadece çocuklarımızın isimlerine müdahale etmekle kalmıyorlar. Türkçe coğrafi isimleri de Farsça isimlerle değiştiriyorlar. Akçay-Sefidrud, Savalan-Sebelan, Koşaçay-Meyandoab, Pelmeyer-Polmehr gibi birçok yer ismi değiştirildi." diye konuştu.

Görme engelli sokak müzisyeni Colani, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma harekatına destek gösterilerinde 1 Ekim 2020'de Erdebil'de bir ay süreyle gözaltına alınmış, sonrasında şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

İran'da devletin elinde, yeni doğan çocuklara konulacak isimlerle ilgili bir liste olduğu, ailelerin ancak bu listedeki isimleri koyabildikleri belirtiliyor. Söz konusu listede sınırlı sayıda Türkçe isim bulunurken, listede yer almayan bir isme ilişkin ilgili komisyondan izin alınması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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