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İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi açıklandı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı ve İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cemal, Anayasa koruyucuları konseyinin 18 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi kararını aldığını açıkladı.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi açıklandı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı ve İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, DHA’ya yaptığı açıklamada, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021’de yapılacağını ifade etti. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile zor günler yaşaya İran’da, salgının seçim tarihini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Orf, “Seçimlerin ertelenmesi yönünde bir görüş bulunmuyor. Pandemi süreci söz konusu, bu nedenle gerekli sağlık protokolleri uygulanarak seçim gerçekleştirilecek. Zira hükümet seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak durumundadır. Yeni tam belirlenmiş zamanda yetkisini eline almalı ve kanuni olarak şimdiki hükümet de o tarihten sonra işine devam edemez. Bu nedenle 13. Dönem hükümetini kuracak Cumhurbaşkanının seçimleri 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Anayasa Koruyucular Konseyi’nin bu yönde aldığı seçim kararı ile halkımız sandığa gidecek. Elbette o tarihe kadar da Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını ümit ediyoruz” dedi.

“HALK SORUMLULUK DUYAR VE SANDIK BAŞINA GELİR”

Orf, seçimlere katılımın nasıl olacağı hakkındaki soruya ise  “Bunun o zaman birçok ekonomik, sosyal, siyasi ve  etkenlere bağlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir şeyler söylemek için erken. Ama kanaatimce halk en önemli organ olan yürütme organında 4 yıl ya da bazen 8 yıl görev alacak kişileri seçmek için sorumluluk duyar ve sandık başına gelir" yanıtını verdi. 21 Şubat’ta gerçekleştirilen İran meclis seçimleri, İran tarihinin en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.Öte yandan İran’da, 2020 meclis seçimlerine katılım oranı yüzde 42,5 ile devrim sonrası 40 yılın en düşük katılım olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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