İran'da hapishaneler doldu

İran'da şiddeti artan protestolar sonrası hapishanelerde yer kalmadı.

İran'da benzine 3 kat zam yapılmasının ardından ülkenin birçok kentinde, protestolar başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Protestoların en yoğun olduğu yerlerden Tahran'da, Reyşehri İl Şurası Başkanı Hasan Halil Abadi de Feşefiyeh Hapishanesi'nde kapasitesinin üzerinde mahkum olduğunu ve gösteriler sonrası gözaltına alınanlara yeterli yerin bulunmadığını söyledi.

"DAHA FAZLA TUTUKLU VE GÖZALTILARI KALDIRAMAYIZ"

Halil Abadi, "Feşefiyeh Hapishanesi'nde zaten tutuklu sayısı fazla. Hapishane, yeni gözaltı ve tutuklamalara cevap verecek durumda değil." dedi.

Hasan Halil Abadi, adli makamlara hapishanenin fiziki şartlarının biran önce iyileştirilmesi çağrısında bulundu.