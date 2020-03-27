  • BIST 89.658
  • Altın 335,512
  • Dolar 6,4452
  • Euro 7,1036
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı
»

İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da, son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378’e yükseldi.
İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 926 kişide koronavirüs  (Covid-19)  tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 32 bin 332’ye çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 11 bin 133, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 2 bin 893 olarak bildirildi.

KISITLAMALAR ARTIRILDI

Dünyada koronavirüsün en çok can aldığı dördüncü ülke olan İran’da, gece 00.00’dan itibaren kısıtlamalar artırıldı.

Kısıtlamalar kapsamında şehirlere girişler kontrollü bir şekilde yapılırken, şehir dışından gelenlerin şehre girişine izin verilmiyor. Yasağa uymayanlara para cezasının yanı sıra bir ay boyunca araçlarına el koyma cezası veriliyor.

Önlemler kapsamında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan işyerleri haricinde diğer işyerlerin kapatılmasına karar verilirken, tüm parklar, eğlence merkezleri kapatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılınacak27 Mart 2020 Cuma 13:08
  • Savunma sanayisi sağlığa iyi gelecek27 Mart 2020 Cuma 12:58
  • Bakan Pakdemirli atama müjdesini verdi27 Mart 2020 Cuma 12:35
  • Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti27 Mart 2020 Cuma 12:30
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde27 Mart 2020 Cuma 11:41
  • Diyanet, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi27 Mart 2020 Cuma 11:15
  • Polis kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi27 Mart 2020 Cuma 10:09
  • Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi27 Mart 2020 Cuma 10:07
  • Bakan Koca: İl Sağlık Müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik27 Mart 2020 Cuma 10:02
  • Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası27 Mart 2020 Cuma 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti