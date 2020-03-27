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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 2 bin 378'e yükselirken, vaka sayısı 32 bin 332 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 2 bin 378'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 926 artarak 32 bin 332'ye ulaştığını bildirdi. 

Bu sayı İran'da bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

11 binden fazla hasta iyileşti
Dünden bu yana 676 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 133 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının da 50 milyonu aştığını belirtti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiplerle sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

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