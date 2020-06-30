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İran'da Koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

İran makamları, son 24 saat içinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle 162 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte ülkede nisan ayından bu yana virüs kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
İran'da Koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk vurduğu ülkeler arasında yer alan İran'da, nisan ayından bu yana virüs kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Sputnik’te yer alan habere göre İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 162 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. En yüksek günlük ölü sayısı 4 Nisan'da 158 olarak açıklanmıştı.

Sözcü Lari, yaptığı açıklamada ülkede toplamda 10 bin 670 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 225 bin 205 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Lari, ayrıca 186 bin 180 Kovid-19 hastasının iyileştiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü açıklamasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen toplanma alanlarında 5 Temmuz'dan itibaren maske takmanın zorunlu hale getirileceğini dile getirmişti.

Yetkililer, tedbirlere uyulmadığı takdirde kısıtlamalara geri dönüleceği konusunda uyarıda bulunuyor.                       

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