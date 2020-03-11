İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 354'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 958 artarak 9 bine ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 959 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

"Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketerek zehirlenen 502 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Şu ana kadar Huzistan'da sahte içki tüketen 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İhsanpur, 15 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtti.

İhsanpur, "Bazı vurguncular, alkolün koronavirüse olumlu etkisi olduğuna dair söylentiler yaydı. Alkolün koronavirüsün tedavisi sürecinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend ise sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan Elburz'da 15, Mazenderan'da da sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece toplam 67 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümetin tüm birimleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını durdurmak için seferber olduğunu belirten Ruhani, "Halkın yaşamının tahammül edilemeyecek bir noktaya evrilmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, koronavirüsle mücadelenin hükümetin yanı sıra halkın da tedbirler almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "Seyahatlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu bilmeliyiz. Bu mesele ekonomimizde de büyük baskılara yol açtı. Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız." diye konuştu.

"En güvenli yer ev"

Nevruz tatilinde her zamankinin aksine bu yıl halkın seyahatlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmeliyiz. Dikkatsizce yapılan seyahatlerin virüsün daha fazla yayılmasına yol açmasına engel olalım. Gidiş-gelişleri en aza indirmeliyiz çünkü koronavirüs salgınında en güvenli yer evdir." dedi.

Asılsız söylentilere kulak asılmaması çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Bu söylentiler bazen sosyal medyada bazen medyada hatta devlet televizyonunda dahi yer alıyor. Bu dedikoduların halkın direniş ruhuna zarar vermesine izin vermeyelim. Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir. Virüsü küçümsememeliyiz ancak paniğe neden olacak şekilde büyütmemeliyiz."

Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine ilişkin ise, "Şehirlerin karantinaya alınmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirildi. Vatandaşlar, şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçebilir. Şüpheli durumdaki kişiler sağlık merkezlerine yönlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 2 bin 700 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.