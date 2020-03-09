İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi

İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922’ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 586 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Cihanpur, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye çıktığını belirtti.

552 kişi iyileşerek, taburcu edildi

Cihanpur ayrıca ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 552 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İranlı yetkili son olarak en fazla vakaya Tahran ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını dile getirdi.

Bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.

İran'da hükümet yetkililerinin ülke dışına çıkışı yasaklandı

Bu arada, İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önleme amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı.

Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.